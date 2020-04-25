Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 800 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 801 bin 649'a ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 903 bin 775 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 219 bin 764 ile İspanya, 192 bin 994 ile İtalya, 159 bin 828 ile Fransa, 154 bin 159 ile Almanya, 143 bin 464 ile İngiltere, 104 bin 912 ile Türkiye ve 88 bin 194 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 195 bin 438 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 775 bin 988 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 830 bin 223 aktif enfekte kişi bulunuyor.

Kaynak: AA