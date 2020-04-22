Sabır ile koronavirüsü ve Siyonist Rejim'i yenebiliriz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Ramazan ayının yaklaşması münasebetiyle bir konuşma yaptı.

Hasan Nasrullah, mübarek Ramazan ayına ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"İyilik ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayı aynı zamanda günahların affedildiği bir aydır. Oruç tutmak sırf yüce Allah'ın yararına değil, aslında iman eden kişilerin hem dünyası hem de Ahireti için yararlıdır. Şu anda insanların bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli olduğu bir dönemdeyiz. Oruç tutmanın bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olduğunu kanıtlayan bilimsel kanıtlar bulunmaktadır"

Seyyid Hasan Nasrullah, "Sabırla koronavirüsün üstesinden gelebiliriz. Sabırla düşmanımız İsrail'i yenebiliriz. Oruç tutma sabrı denemek için her yılda yapılan bir egzersizdir. Sabır zaferin anahtarıdır" dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah ayrıca, Lübnan'daki salgın durumunun Beyrut hükümeti ve Sağlık Bakanlığı'nın çabalarıyla birlikte halkın tavisyelere uyması nedeniyle iyi olduğunu dile getirdi.