Koronavirüs bölgede yeni bir düşünce sistemi oluşturabilir

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii mübarek Ramazan ayı münasebetiyle İnstagram sayfasında yayınladığı bir paylaşımda "Korona sonrası, bügünden çok uzakta olan bir gelecek değildir. Zaten gözlerimizin önünde şekillenen bir gelecekten bahsediyoruz" dedi.

Her ülkenin iç ve dış koşulları nedeniyle bir nevi öngürüye ihtiyacı olduğunu belirten Rebii, bu süreçle koronavirüsün ülkeler için bir dönüm noktası olabileceğini bildirdi.

Rebii, gelecekte uluslararası ilişkilerin de değişeceğine dikkati çekerek, "Uluslararası kurumlar aynı kalmayacak. Koronavirüs salgını yayılmaya devam ederse, hegemonik formlar değişecektir. Biz de dahil olmak üzere farklı toplumların dünya geleceğinde nasıl bir rolü olacağını görmeliyiz. ABD'nin siyasi baskısı azalırsa, bölgede yeni bir düşünce sistemi söz konusu olabilir" ifadelerini kullandı.