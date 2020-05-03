ABD, Siyonist Rejim için IŞİD'i yeniden canlandırıyor

Al Mayadeen kanalına göre, Irak Asaib-i Ehli Hak Hareketi Genel Sekreteri Kays el-Hazali, "Son IŞİD saldırıları, ABD'nin bu örgütü yeniden canlandırma çabalarından biridir" dedi.

IŞİD'in bu saldırılarının ABD'nin Irak hükümetiyle Haziran ayında birliklerini ülkeden çekmesi konusundaki müzakerelerden önce yapılmakta olduğunu belirten el- Hazali, "Bu saldırılar ABD'nin Irak'taki saldırganlığını sürdürmek, Siyonist Rejim'in güvenliğini sağlamak ve Irak petrolüne el konmak amacıyla yapılıyor" ifadesini kullandı.

IŞİD'in dün Selahaddin'e bağlı Mikeyşife ve Beled bölgelerinde Haşdi Şabi'ye yönelik saldırısında 10 Haşdi Şabi mensubu hayatını kaybetmişti.