İran ile Türkiye ortak projeler üzerinde işbirliği yapacak

İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi ile TÜBİTAK'ın ortak proje çağrısı sonuçları açıklandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi ile imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında toplam 22 projenin desteklenmesine karar verilmiştir.

Bu projeler İran'ın Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi ile TÜBİTAK'ın işbirliği ile hayata geçirilecek.

TÜBİTAK tarafından Türk araştırmacılar için tahsis edilen tutar, proje başına 100 bin TL, İran Bilim Bakanlığı tarafından İranlı araştırmacıların kullanması için aktarılan tutar ise her proje için 40 milyon Tümen olarak açıklandı.