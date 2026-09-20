İstihbarat Bakanlığı’ndan terör unsurlarına ağır darbe

Yazılı açıklamaya göre, Baı Azerbaycan eyaletinin Piranşehr ilçesinde güvenlik komutanlarından birine suikast hazırlığında olan bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Elburz Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü tarafından yürütülen başarılı operasyonda ABD-Siyonist rejim bağlantılı “Emir Ali N.” adlı bir ajan yakalandı.

Kirman eyaletinde terör hücresi çökertildi

Kirman Eyaleti İstihbarat Müdürlüğü’nün yürüttüğü önleyici operasyonlar kapsamında, ABD ve Siyonist rejim istihbarat servisleriyle bağlantılı organize bir terör hücresi tespit edildi. Terör unsurları, herhangi bir sabotaj veya eylem gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki kişiden oluşan terör hücresi, örgüt tarafından Bem şehrindeki stratejik bir altyapı tesisine bombalı saldırı düzenlemekle görevlendirilmişti.

