Tuğgeneral Şikarçi: Hürmüz Boğazı'nda inisiyatif İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde

İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nın (CENTCOM) tankerlerin eskort edilmesi ve son iki ayda 1 milyar varil petrolün bölgeden çıkarıldığı yönündeki iddialarını değerlendirdi.

Şikarçi, bu açıklamaların gerçeklikten ziyade, bölgedeki yorgun ve yıpranmış ABD askerlerinin moralini yükseltmek ve Washington'ın bölgede harcadığı yüksek mali ve can kaybına ilişkin maliyetleri gerekçelendirmek amacıyla yürütülen başarısız bir psikolojik operasyon olduğunu ifade etti.

Şikarçi, bu tür iddiaların ABD ordusunun bölgeden çekilmekte olduğu gerçeğini değiştiremeyeceğini vurgulayarak, Hürmüz Boğazı'ndaki inisiyatifin hâlâ güçlü İran Silahlı Kuvvetleri'nin elinde olduğunu belirtti.