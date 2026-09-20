Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan ABD'ye sert uyarı

İran Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, “Suçlu Amerika’nın, yaşadığı yenilgileri örtbas etmek ve sahte kazanımlar elde etmek amacıyla, Siyonistlerin yalanları ve tezgahlarıyla başlatılan ve hileleriyle sürdürülen savaşı devam ettirme kararı aldığına dair bilgiler elde edilmiştir” denild.

Açıklamada, Washington’un bölge ülkelerinden bazılarının “yeşil ışık” yakmasıyla, Avrupa ülkelerinden birinde düzenlenen ortak bir toplantıda İran’a karşı yeni eylem planlarını devreye sokmayı hedeflediği kaydedildi.

Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargahı, “Amerika’nın İran İslam Cumhuriyeti’ne karşı bir hata yapması halinde, bölgedeki tüm üsleri ve çıkarlarının, hiçbir sınırlama veya müsamaha olmaksızın acı verici saldırıların hedefi olacağı” uyarısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, bölge ülkelerinin İran’a yönelik saldırgan eylemlerde ABD ile aynı çizgide hareket etmesi halinde, ABD’nin kötülüklerine ortak olarak kabul edileceği ve bu durumda İran Silahlı Kuvvetleri’nden "sağduyu beklenmemesi" gerektiği vurgulandı.

