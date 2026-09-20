Yemen'den Riyad'a füze saldırısı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Türki el-Maliki, Yemen'deki Ensarullah güçleri tarafından Riyad'a doğru fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini iddia etti.
El-Maliki ayrıca hava savunmasının, Ensarullah'ın Bişe, Taif, Farasan ve Yanbu'daki sivilleri hedef alma girişimlerini engellediğini öne sürdü.
Koalisyon sözcüsü, Ensarullah'ın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alma girişimlerini artırdığını savundu.
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