Suudi Arabistan'ın Yemen savaşında başarısız kalmasının 3 sebebi

Iraklı siyasi aktivist Adnan et-Temimi, Suudi Arabistan'ın sahip olduğu askeri güce rağmen Yemen'deki hedeflerine ulaşamadığını savundu.

Et-Temimi, Riyad'ın Yemen'e yönelik hava ve topçu saldırılarında ve sivillerin hedef alınmasında hiçbir yöntemden kaçınmadığını, ayrıca sahadaki yerel unsurlardan destek aldığını ifade etti.

Suudi Arabistan'ın Yemen savaşında başarısız olmasının üç temel nedeni olduğunu belirten Et-Temimi, bunları şöyle sıraladı:

Yemenlilerin güçlü direnişi ve mücadelelerinin meşru olduğuna yönelik inançları

Yerli askeri ve savunma sanayisine dayanarak kendi silahlarını üretmeleri

Sahada inisiyatif ve taktik yaratıcılık göstermeleri

Et-Temimi ayrıca, Yemen halkının Ensarullah'a verdiği desteğin savaşın en önemli belirleyici unsurlarından biri olduğunu ve bu desteğin hareketin mücadele kapasitesini güçlendirdiğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın zor bir durumda olduğunu ve savaştan çıkmak için Arap ve Arap olmayan ülkelerden destek aradığını öne süren Et-Temimi, “Yemen'le savaşa girmek, baştan kaybedilmiş bir savaşa girmek demektir” ifadelerini kullandı.