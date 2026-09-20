İran'dan ABD'ye: Şartlarımız kabul edilmeden geçişlere izin verilmeyecek

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer durumuna ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Galibaf, ABD’ye sunulan koşulların kabul edilmediği sürece boğazın gemi trafiğine açılmayacağını vurguladı.

Meclis basın servisi tarafından aktarılan habere göre Kalibaf, şu ifadeleri kullandı:

“Bu şartlar yerine getirilmediği, İran halkının yasal hakları tanınmadığı ve Amerikalıların yükümlülükleri ifa edilmediği sürece; eski müzakere şartlarına dönülmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılması için en ufak bir ihtimal dahi kalmayacak.”

Katar aracılığıyla ABD'ye teklif iletildi

Daha önce İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai de konuya ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Rızai, İran makamlarının savaşı sona erdirmek için hazırladığı şartları Katarlı arabulucular vasıtasıyla ABD tarafına ilettiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'tan gelecek yanıtı beklediklerini ifade etmişti.