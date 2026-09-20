Trump apar topar Beyaz Saray'a döndü!

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu tatilini yarıda bırakarak Camp David'den Beyaz Saray'a döndü.

Trump'ın pazar gününe kadar Camp David'de kalması bekleniyordu. Ancak Beyaz Saray, bu ani dönüşün nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Dönüşün zamanlaması ise dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki vatandaşlarına güvenlik uyarısı yaparak dikkatli olmalarını ve olası seyahat aksaklıklarına hazırlıklı bulunmalarını istedi.

Aynı saatlerde Yemen'deki Ensarullah güçlerinin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki kritik bir bölge ile Yanbu'daki Aramco tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenlediği bildirildi.

CNN ise daha önce Trump yönetiminin Ensarullah'a yönelik saldırılara doğrudan katılmayı planlamadığını, Suudi Arabistan'a istihbarat desteğiyle yetineceğini bildirmişti.