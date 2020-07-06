İran'da güncel koronavirüs vakaları: 204 bin 83 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 160 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 731'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2613 artarak 243 bin 51'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3201'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 204 bin 83 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.