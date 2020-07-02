İran'da güncel koronavirüs vakaları: 194 bin 98 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 148 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 106'ya çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 652 artarak, 232 bin 863'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 97'sinin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 194 bin 98 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.