Son 24 saatte İran'da neler yaşadı?

Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Ayetullaj Hamanei, İran’ın Filistin halkına verdiği desteği yineledi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Filistin İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Bürosu Başkanı İsmail Haniye'ye bir mektup gönderdi.

Bu mektupta, şu ifadelere yer verildi:

"İran İslam Cumhuriyeti'nin masum Filistin halkının haklarını geri alma ve Siyonist Rejim'in kötü eylemlerini püskürtme yönündeki çabalarına verdiği destek dini ve insani vazife olarak devam edecektir.

Filistin meselesindeki son gelişmeler hakkındaki mektubunuzu dikkatle inceledim. Allah yolunda mücadele edenleri takdir ediyorum, çünkü Filistin İslami Direniş Hareketi ABD'yi ve Siyonist Rejim'i zayıflattı."

Siyonist düşmanın işgalcilik politikasına değinen Devrim Lideri mektubunda, igalci rejimin ekonomik baskı ve kuşatma yoluyla Filistinlilerin meşru haklarını yok etmeye çalıştığını bildirdi.

Söz konusu mektupta, "Filistin halkı ve grupları arasındaki birlik ve dayanışmayı korumak Siyonist düşmanın planlarını engellemede etkili bir role sahiptir." denildi.

İran-Pakistan ortak sınır kapılarında ticaret faaliyetleri hızlandı

İran Gümrük Kurumu Sözcüsü Ruhullah Latifi, Pakistan ile olan kara sınır kapılarının son durumuna dair açıklamada bulunarak, "Pakistan hükümetinin kararına göre, Mircave Sınır Kapısı'nın yanı sıra 'Rimdan', 'Pişin', 'Kuhak' ve 'Calik'ten oluşan 4 ortak sınır ticaret merkezi yeniden hizmete açıldı" dedi.

Latifi, "Şu anda yeni karara göre Rimdan ile Pişin sınırından günlük olarak 60 ila 100 kamyonun geçişine izin veriliyor." ifadesini kullandı.

Rimdan kara sınırında yaklaşık 400 kamyonun bekleme yaptığını belirten Latifi, hafta sonuna kadar tüm kamyonların Pakistan tarafına geçeceğini söyledi.

Bunlara ilave olarak Latifi, "Halihazırda Pakistan'a ihracat konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur ve bu ülkeye her türlü ticari mal ihraç edebiliriz" diye konuştu.

Pakistan yönetimi Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle İran'la olan sınır kapılarını kapatmıştı.

Zarif: ABD seçimlerini kimin kazanacağı bizim için önemli değil

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Donald Trump'tan sonra göreve gelecek yönetimin ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi'nin iş birliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen Akdeniz Diyaloğu Toplantısı'nda (MED2020) konuşan Zarif, nükleer anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin kasım ayında yapılması planlanan başkanlık seçimlerini kimin kazanacağının önemli olmadığını ve kendileri için önemli olanın İran'a karşı tutumun değişmesi olduğunu belirten Zarif, "Washington'ın gelecek yönetimi, kendisinden önceki hükümetin adımlarından sorumlu olacaktır ve ABD'nin İran'a yaptıklarının hesabını vermelidir." dedi.

Nükleer anlaşmanın ciddi müzakereler ve zor çalışmanın sonucunda elde edilen diplomasi alanındaki büyük bir kazanım olduğunu savunan Zarif, "İran tüm taahhütlerini yerine getirdi. Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmemesi ve karşı tarafta yer alanların ihlali nedeniyle İran nükleer anlaşmadan faydalanamadı." ifadelerini kullandı.

İran'da güncel koronavirüs vakaları: 204 bin 83 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 160 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 731'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2613 artarak 243 bin 51'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3201'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 204 bin 83 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.