İran'da güncel koronavirüs vakaları: Son durum ne?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 200 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 11 bin 931'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2637 artarak 245 bin 688'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3270'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 207000 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Huzistan, Buşehr, Razevi Horasan, Kirmanşah ve İlam eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.