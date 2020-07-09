İran'da koronavirüse yakalanan 212 bin 176 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 221 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 12 bin 305'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 79 artarak, 250 bin 458'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 324'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 212 bin 176 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Hürmüzgan, Kürdistan, Buşehr, Razevi Horasan, İlam ve Kirmanşah eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.