İran Sağlık Bakanlığı'ndan son 'yeni tip koronavirüs' açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 141 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 958'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2549 artarak 230 bin 211'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3081'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 191 bin 487 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.