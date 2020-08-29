İran: ABD, 2231 sayılı kararı kasıtlı olarak yanlış yorumluyor

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda ABD’li yetkililerin İran üzerindeki yaptırımları geri getirme iddialarına tepki göstererek, “ABD, uluslararası hukuku aşağılayarak, nükleer anlaşmayı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararını ihlal etmiştir” dedi.

Taht Revançi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“ABD 2231 sayılı kararı kasıtlı olarak yanlış yorumluyor ve BM üyeleri ile yakın müttefiklerini zorbalıkla tehdit ediyor. ABD’nin tek taraflı politikası BM’nin zayıflanmasına neden oluyor. Güvenlik Konseyi’nin yetkisi tehlikededir.”