ABD yasal olarak tetik mekanizmasını kullanamaz

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, ABD’li yetkililerin tetik mekanizmasını uygulama yönündeki iddialarına tepki göstererek, “Nükleer anlaşmanın 36 ve 37. maddesi çerçevesinde taraflardan biri yükümlülüklerini yerine getirmezse, diğer taraf tetik mekanizmasını kullanabilir” dedi.

Zünnur, “ABD, nükleer anlaşmadan çıkalı birkaç yıl oldu ve artık anlaşmanın bir tarafı değil” ifadesini kullandı.

ABD iddiasının herhangi bir yasal temeli olmadığını belirten Zünnur, “Bu mesele, İran milletine karşı düşmanlığında ABD’nin rezaletini arttırmıştır” şeklinde konuştu.