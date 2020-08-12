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12 Ağu 2020 10:09

ABD, BMGK üyelerinin itirazı üzerine kararından çekildi

ABD, BMGK üyelerinin itirazı üzerine kararından çekildi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi’nin attığı tweette, "ABD, Güvenlik Konseyi üyelerinin muhalefetinin ardından İran'ın silah yaptırımlarına ilişkin karar taslağından çekilmek zorunda kaldı" denildi.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, “ABD, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin itiraz etmesi üzerine İran üzerindeki silah yaptırımlarına ilişkin karar taslağından çekilmek zorunda kaldı ve  bugün (ABD saati) 2231 sayılı kararın ihlali olan başka bir taslak sundu. Konsey hiç şüphesiz bu taslağı da tekrar reddedecek” ifadelerinde bulundu.

News Code 1888385

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