İranlı yetkiliden 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD, medya kuruluşlarını kullanarak, nükleer anlaşmanın BM’de yasal bir yeri olmadığını iddia ediyor; ancak anlaşma BM Güvenlik Konseyi’nin 2231 sayılı kararına eklenmiştir ve ABD’nin her ikisini de yerine getirmek için yasal yükümlülükleri vardır” ifadelerinde bulundu.

Taht Revançi’nin attığı tweette, “Konseyin 2231 sayılı kararının 2. maddesinde nükleer anlaşmaya taraf olan üyelerin anlaşmanın uygulanmasını desteklemeleri istenilmiştir. Ancak ABD sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınıyor” denildi.