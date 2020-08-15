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15 Ağu 2020 15:03

İran:

BMGK, ABD'nin tek taraflılık politikasına 'hayır' dedi

BMGK, ABD'nin tek taraflılık politikasına 'hayır' dedi

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine dair açıklamada bulundu.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması hakkındaki karar tasarısının reddedilmesine değinerek, "BM güvenlik konseyinde yapılan oylamanın sonucu bir kez daha ABD’nin yalnız olduğunu ortaya koydu" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin tek taraflılığa 'hayır' mesajını verdiğini aktaran Taht Revançi'nin paylaşımında, "ABD bu hezimetinden ders çıkarmalı. Onların yaptırımları geri getirme çabaları yasadışıdır ve bugün gördüğümüz gibi, uluslararası toplum tarafından reddedilmiştir" kaydedildi.

News Code 1888448

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