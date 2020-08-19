İran: ABD, önceki BMGK toplantısından ders almalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD’nin İran'a karşı BM Güvenlik Konseyi'ne yeni bir şikayette bulunma girişimini ‘başarısız bir politika’ olarak nitelendirdi.

Taht Revançi, “ABD, yalnızca Dominik Cumhuriyeti’nin yanında olduğu önceki BM Güvenlik Konsey toplantısından ders almalıdır” dedi.

İran millet üzerindeki farklı yaptırım ve baskıları Beyaz Saray’ın politikasızlığının sonucu olduğunu belirten That Revançi, “Buna her neyse diplomasi diyemeyiz” ifadesini kullandı.

Son günlerde BM Güvenlik Konseyinde yaılan oylamada İran'a yönelik silah ambargosunun uzatılması hakkındaki karar tasarısı Çin ile Rusya'nın ret ve 11 ülkenin çekimser oyları ile reddedilmişti.