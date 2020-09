Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran heyeti kritik toplantı için Viyana'da

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Abbas Irakçi'nin başkanlığında bir heyet yarın Avusturya'da düzenlenecek olan Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nun yeni tur toplantısına katılmak üzere Viyana'ya geldi.

Bu toplantıda İran'a yaptırımları geri getirme mekanizmasını (snapback) aktifleştirmeye çalışan ABD'nin gayrimeşru talebinin ele alınması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiği için İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke olarak görülemeyeceğini belirtmişti.

İran'dan Keşmir açıklaması: Endişe duyuyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Keşmir’de İmam Hüseyin (a.s) için metem merasimlerine katılanlara yapılan saldırıya tepki göstererek, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter üzerinden İmam Hüseyin (a.s) için saygı ile bir paylaşımda bulunurken Hindistan genelinde matem merasimleri sakin bir şekilde düzenlenmiştir. Fakat Keşmir’de matem merasimlerine katılanların yaralanmasına dair yayınlanan haber çok endişe vericiydi” dedi.

Said Hatipzade, “Hindistan hükümetini derhal Keşmir Polisine gerekli talimatları vermeye ve olayda yaralananlara yardım etmyi ön planda tutmaya çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

İranlı yetkiliden Pompeo'nun yaptırım tehdidine tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Güvenlik Konseyi üyelerini ABD'ye uymadığı takdirde yaptırım uygulamakla tehdit etmesine tepki gösterdi.

Vaizi, “Siyonist Rejim'in aşırılıkçı yaklaşımından etkilenen ABD hükümeti tamamen yasa dışı ve mantıksız kararlar alıyor. Bu nedenle bu kararların görünen yasal ilkesine bile bağlı kalamaz” dedi.

Tetik mekanizmasının nükleer anlaşma kapsamında bir mekanizma olduğunu vurgulayan Vaizi, “ABD yönetimi mantıksız bir şekilde nükleer anlaşmadan çıkmıştır ve artık anlaşma kapsamındaki mekanizmaları kullanmaya hakkı yoktur. Bu nedenle tüm üyelerin ve uluslararası toplumun karşı çıktığı için güvenlik konseyindeki son eylemleri asla başarılı olmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

İran'da 323 bin 233 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 109 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 21 bin 571'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 1642 artarak, 375 bin 212'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 729'unun durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 323 bin 233 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.