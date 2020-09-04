İran'dan Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) ve diğer peygamberlere yapılan saygısızlık ve hakaretin kabul edilmez olduğunu belirten Hatipzade, Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altında yaptığı provokatif eylemin dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu söyledi.

Hatipzade, "İfade özgürlüğü, bu derginin yaptığı çirkin eylemin tersine, insanlarn barışçıl bir ortamda yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." diye konuştu.