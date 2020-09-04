  1. Siyaset
4 Eyl 2020 10:03

İran'dan Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran'dan Charlie Hebdo dergisinin provokatif eylemine kınama

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

İran Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun, Hazreti Muhammed'i konu ederek hakaret içeren karikatürleri yeniden yayımlama kararını şiddetle kınadı.

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) ve diğer peygamberlere yapılan saygısızlık ve hakaretin kabul edilmez olduğunu belirten Hatipzade, Fransız dergisinin ifade özgürlüğü kisvesi altında yaptığı provokatif eylemin dünyadaki bir milyardan fazla Müslüman'ın inancına saldırı olduğunu söyledi.

Hatipzade, "İfade özgürlüğü, bu derginin yaptığı çirkin eylemin tersine, insanlarn barışçıl bir ortamda yaşaması ve dinler arasında daha fazla anlayış için yapıcı bir şekilde kullanılması gereken yüksek bir değerdir." diye konuştu.

News Code 1888899

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 0 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler