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14 Eyl 2020 08:53

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri

ABD'ye gitmek için Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan gelen Benyamin Netanyahu’yu onlarca kişi protesto etti.

Tel Aviv ile Manama ve Abu Dabi arasında varılan normalleşme anlaşmasının imza töreni için Tel Aviv'den ABD'ye gitmek üzere olan Benyamin Netanyahu'yu protesto eden onlarca kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinin zirvede olduğu bir dönemde Netanyahu'dan kentten ayrılmasını reddettiklerini ifade etti.

Netanyahu'nun bu yolculuğunu "sorumluluktan kaçış" olarak niteleyen protestocular, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kötü yönettiği ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Netanyahu’nun istifasını talep etti.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği işgal altındaki topraklarda Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır artarak devam ediyor.

News Code 1889117

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