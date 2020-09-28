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28 Eyl 2020 19:36

İsrail'le normalleşme Yemen'in Abyan vilayetinde protesto edildi

İsrail'le normalleşme Yemen'in Abyan vilayetinde protesto edildi

Yemen'in Abyan vilayetinde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Yemen merkezli Al Masirah TV kanalının sitesinde yer alan habere göre, ülkenin Abyan vilayetinde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile imzaladığı normalleşme anlaşmaları protesto edildi.

Protesto gösterisine katılan Yemenliler BAE ile Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararının Filistin davasına ihanet olduğunu ilan ettiler.

Gösteride ellerinde Mescid-i Aksa fotoğraflarını ve Filistin bayrağını taşıyan Yemenliler Bahreyn ile BAE’ye karşı sloganlar atarak Siyonist Rejim’le normalleştirme anlaşmalarını kınadılar.

Söz konusu gösteride işgalci rejimin bayrağı da yakıldı.

News Code 1889431

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