BAE, İran’ın maslahatgüzarını Dışişleri’ne çağırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, İran’ın Abu Dabi Maslahatgüzarını İranlı yetkililerin BAE-İsrail anlaşmasına yönelik tutumları nedeniyle Dışişleri’ne çağırdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin açıkalamları nedeniyle İran'ın Abu Dabi maslahatgüzarına itirazların bildirildiği belirtilen haberde, İranlı yetkililerden bu konuda gelen açıklamaların kabul edilemez olduğu iddia edildi.

BAE-İsrail Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.