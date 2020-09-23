İranlı komutan: Silahlarımızın menzilini arttıracağız

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, bugün Bender Abbas kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin siyasi düzeninin çürüdüğünü belirterek, “ABD geçmişte bir sorunla karşı karşıya kalsaydı, bunu savaşla çözerdi. Ancak günümüzde bu sorunları gideremiyor” dedi.

“ABD işgalci ve yayılmacılık stratejilerinden vazgeçmemiştir ve halen dünyaya egemenliğini dayatmaya çalışıyor. Ancak bu strateji bugün düşman yapıcıdır” diyen Tümgeneral Selami, “ABD Başkanı, doğrudan Suriye Devlet Başkanı'na suikast düzenlemek istediğini söylüyor. Bu, başka bir ülkenin meşru başkanına açıkça suikast düzenlemek isteyen bir gücün zihninin zayıflaması ve siyasi sezonunun sona ermesi anlamına gelir” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin Siyonist Rejim ile BAE ve Bahreyn arasındaki ilişkileri normalleştirmedeki rolüne atıfta bulunan Tümgeneral Selami, “ABD, bütün Müslümanlar kendisinden nefret etsin diye gerici rejimlerin yöneticilerini Siyonist Rejim’le uzlaştırıyıor” değerlendirmesini yaptı.

Tümgenral Selami, günümüzde tüm dünyanın ABD’den nefret ettiğini hatta ABD halkının bile ‘ABD’ye ölüm’ sloganı attığını belirterek, “Bugün ABD’de ateş, yoksulluk, ırkçılık ve kutuplaşma ve özgürlük kaybından başka bir şey gözükmüyor."

Tam tersine İran'ın güçlendiğini aktaran Tümgeneral Selami, "Biz silahlarımızın menzilini arttıracağız” şeklinde konuştu.