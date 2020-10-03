Uluslararası toplum İsrail'i nükleer silah depolarını yok etmeye zorlamalı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Birleşmiş Milletler'de video konferansı yöntemiyle düzenlenen Uluslararası Nükleer Silahların Tamamen İmhası Günü toplantısında yaptığı açıklamada, ABD'yi atom bombasının ilk ve tek kullanıcısı olarak şiddetle eleştirdi ve bu toplantının insanlığın nükleer silahların kabusundan kurtulması için küresel seferberlik açısından güçleneceği bir oturum olması umudunu dile getirdi.

Bu tür silahları etkisiz hale getirmek için nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması inceleme oturumları için tekrarlanan taleplere ve Uluslararası Adalet Divanı'nın bunların kullanımının yasaklanmasına ilişkin tavsiye görüşüne atıfta bulunan Zarif, nükleer güçlerin açık yükümlülüklerini net bir zaman çizelgesi içinde yerine getirmeleri gerektiğini vurguladı.

"Ne yazık ki, ABD yalnızca yeni nesil nükleer silahlar üreterek cephaneliğini geliştirip güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda diğer ülkeleri de bu tür silahlarla tehdit ediyor." diyen Zarif, ABD'nin nükleer silahların yayılmasının önlenmesi tutumunu da eleştirdi.

Batı Asya bölgesinde nükleer cephaneliğine sahip Siyonist Rejim hakkında Zarif, uluslararası toplumdan bu rejimin acilen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) katılmaya ve nükleer silah depolarını imha etmeye zorlamasını istedi.