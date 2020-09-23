Trump’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması seçim amaçlıydı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam Birleşmiş Milletler' (BM) 75. Genel Kurulu toplantısında İran’a karşı mesnetsiz iddialarda bulunmasının yeni bir şey olmadığını ve seçim amaçlı olduğunu sölyedi.

Taht Revançi, “Genel olarak Trump’ın sözleri yeni bir şey değildi. ABD’de seçin atmosferi hakim olduğu için Trump’ın konuşmalarından da amacı oy kazanmaktı" dedi.

ABD Başkanı Trump BM Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Washington'un nükleer anlaşmasından çıktığını ve İran'a felç edici yaptırımlar uyguladığını ileri sürmüştü.

General Kasım Süleymani suikastı hakkında Trump, Washington'un terörzimi önlemeye çalıştığını iddia etmişti.