Seçim vaatleri değil, ABD'nin seçimden sonraki tutumu önemlidir

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, CBS News’e verdiği mülakatta İran için Donald Trump ya da Joe Biden’in başkan olarak seçilmesinin farklı olmadığını söyledi.

Zarif, “Bizim için önemli olan seçim için verilen vaatler değil, Beyaz Saray’ın seçimden sonraki tutumudur” dedi.

Zarif, “ABD İran’a karşı art niyetli tavrını durdurmaya karar verirse, o zaman Beyaz Saray'da kimin oturması farklı olacaktır” ifadesini kullandı.

İran ile ABD’nin nükleer anlaşmayla ilgili müzakeresini reddederek, “Tekrar müzakere etmek isteseydik, bunu dört yıl önce ABD Başkanı Donald Trump ile yapardık” dedi.

İran’ın ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesinden yana olduğunu belirten Zarif, “Açıkçası, tekrar etkileşim kurmanın bir yolunu bulabiliriz. Ancak yeniden etkileşim, yeniden müzakere anlamına gelmez. Aksine ABD’nin müzakere masasına geri döndüğü anlamına geliyor” ifadelerinde bulundu.

ABD’nin İran üzerindeki azami baskı politikasına değinen Zarif, bunun İran’a zarar verdiğini ancak ABD’nin istediği siyasi değişikliğe neden olmadığını söyledi.