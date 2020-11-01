İran'dan Türkiye'ye destek mesajı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel Twitter hesabından Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili dayanışma mesajı paylaştı.

Vaizi'nin mesajında, "İnsan severlik ve yardım severlik sınır tanımıyor. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle başta deprem mağdurları olmak üzere Türk hükümeti ve halkına taziyelerimizi iletirken her türlü yardıma hazır olduğumuzu ilan ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin ardından 40'ının büyüklüğü 4'ün üzerinde, 850 artçı sarsıntı kaydedildi.

Son bilgiye göre, İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısı 49'a yükseldi.