Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Zarif, İran'ın Karabağ planının detaylarını açıkladı

İran Devlet Televiyonu'na konuşan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Dağlık Karabağ krizini değerlendirdi.

İran’ın hazırladığı Karabağ planı hakkında Zarif, şu açıklamalarda bulundu:

"Bölgede barışın sağlanması için hazırlanan plan krizi çözmeyi özellikle işgalci güçlerin işgal altındaki topraklardan çekilmesini amaçlıyor. Dağlık Karabağ krizinin başlangıcından beri, Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan, Rusya ve Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkeleriyle istişarelerde bulunarak bu konuyu görüştük. Bu savaşta en çok hasarı bölge ülkelerinin göreceğine ve onların savaşın bitiminde de önemli role sahip olduğuna inanıyoruz.

Bu çerçevede AGİT Minsk Grubu gibi diğer mekanizmalarla rekabet etmeye çalışmadan belirlenen hedefe ulaşmak için istişarelerimizi sürdürdük. Maalesef son 30 yılda müzakereler başarılı olamadı ve bölgedeki gerginlikler her zaman gündemdeydi. Sınırlarımızdaki gerginlikler her tarafta da sivilleri tehdit ediyordu."

İran'dan Türkiye'ye destek mesajı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel Twitter hesabından Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremle ilgili dayanışma mesajı paylaştı.

Vaizi'nin mesajında, "İnsan severlik ve yardım severlik sınır tanımıyor. İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle başta deprem mağdurları olmak üzere Türk hükümeti ve halkına taziyelerimizi iletirken her türlü yardıma hazır olduğumuzu ilan ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

İran Hava Kuvvetleri yarın büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade, Hava Kuvvetleri’nin "9.Velayet Sahası Fedaileri " adlı hava savunma tatbikatının yarın İsfahan eyaletinde geniş bir alanda başlayacağını duyurdu.

Tuğgeneral Aziz Nesirzade, çeşitli savaş uçağı, bombardıman uçağı, keşif uçağı ve İHA’ların iki gün boyunca düzenlenecek tatbikatta yer alacağını söyledi.

Bu tatbikattaki tüm ekipmanların yerli imkanlarla üretimiş ürünler olduğunu anlatan Tuğgeneral Nasizrzade, “Tatbikatta Suhoy Su-24, F4, F5, F7, F-7, MiG 29, F-14, Saika uçakları, Boeing 707 ve 747 yakıt ikmal uçağı, C-130 nakliye uçağı, Karrar, Ebabil, Areş ve Keman-99 gibi çeşitli İnsansız Hava Aracı (İHA) kullanacak” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan son koronavirüs açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 434 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 719 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 35 bin 298'e, vaka sayısının da 620 bin 491'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 486 bin 691'e ulaştığı bilgisini verdi.