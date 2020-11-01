Erdoğan: Depremde 58 vefat, 896 yaralımız var

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Samsun İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, İzmir depreminde evleri yıkılanların yerine yenilerinin en kısa zamanda yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seferihisar merkezli olarak İzmir'de yaşanan deprem sebebiyle bir kez daha İzmirli kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. 58 vefatımız var, 896 yaralımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. bugüne kadar tüm afetlerde olduğu gibi İzmir depreminde evlerini kaybeden vatandaşlarımızı yeni konutlarına kavuşturacağız." dedi.

"Bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor"

"Karşımızda son asrın muktedirleri var" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, Türkiye'yi terörle dize getiremediler, Türkiye'ye darbeyle yıkamadılar, Türkiye'yi tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler, Türkiye'yi ekonomi ile de alt edemeyecekler."

Erdoğan, "Yürüttüğümüz mücadeleyi başarıya ulaştırdığımızda Türkiye siyasi ve ekonomik olarak dünyanın en büyükleri arasında yer alacaktır." diye konuştu.