Ruhani: Şehit Fahrizade suikastına uygun zamanda yanıt vereceğiz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, nükleer fizikçi ve Savunma Bakanlığı Bilimsel Araştırma Kurumu Başkanı Mohsin Fahrizade suikastına değinerek, “Ülke yetkilileri bu cinayet yanıt verecektir ve halkımız Siyonist komplolarının tuzağına düşmeyecek; çünkü biz onların ellerini çoktan okuduk ve onlar art niyetli hedeflerine ulaşamayacaklar” dedi.

Ruhani, “Bu terör eylemi, düşmanların streslerinin azalacağı ve küresel koşulların değişeceğini hissettikleri endişeli haftalar geçirdiğini gösteriyor. Bu birkaç hafta onlar için hem bölgede güvensiz bir durum yaratmak hem de dünyanın dikkatini işgal altındaki topraklarda yarattıkları terör eylermlerinden saptırmak üzere çok önemlidir” ifadesini kullandı.

Vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uyduğu için takdir eden Ruhani, “Bir ay önce 43 ilçede daha sonra 46 ilçede alınan korona kısıtlamalarının etkili olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta da 150 kentte bu kısıtlamalar ciddi bir şekilde uygulandı ve olumlu gelişmeler oldu. Bu haftanın sonuna kadar daha olumlu gelişmeler olmasını temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Devamı geliyor...