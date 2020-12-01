Düşman ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "İran milleti, gösterdiği direniş ile alınan tedbirler sayesinde düşmanın başlattığı ekonomik savaşta başarı kazandı. Düşmanın bu ekonomik savaştaki önemli hedeflerinden biri halkımızın güvenlik ve huzurunu bozmaktı. Ancak hükümet tüm zorluklara rağmen, psikolojik güvensizlik ve ülkenin ekonomik ortamındaki istikrarsızlığı önlemek için elinden geleni yapmaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhnai, “Düşmanın yaptırımları ülke ekonomisine ve halkın geçimine zarar verse de İran’ın ekonisini çökertme amacına ulaşamamıştır. Dolayısıyla yaptırımların etkisiz hale geldiğini söyleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Ruhani, “İki buçuk yıldır İran’a azami baskı yaparak ekonomisini durdurma hedefine ulaşamayanlar, şimdi ise ekonomik faaliyetlerin devam ettiği için öfkeli ve önümüzdeki birkaç hafta içinde ekonomiye olumsuz dalgalar göndermek istiyor." diye konuştu.