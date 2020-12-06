Trump'ın petrol ihracatını sıfıra düşürme arzusu gerçekleşmedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin petrol ihracatına dair açıklamada bulunarak, “Nükleer anlaşma öncesi yaptırımlar nedeniyle petrol üretimi ve satışı kısıtlandı; ancak nükleer anlaşmanın uygulanması ve yaptırımların kaldırılmasıyla petrol satışlarını kısa sürede 2 milyon varilin üzerine çıkarmayı başardık. Günümüzde de operasyonel araçlar ve değerli deneyimlerimiz nedeniyle petrol üretiminin hızını arttırmaya hazırız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulunun kararına göre, Petrol Bakanlığı'nın önümüzdeki üç ay içinde petrol sektörünün kaynak ve ekipmanlarını mevcut kapasite ile orantılı olarak üretime ve satışa hazırlamak için gerekli önlemler alacağını belirtti.

Ruhani, “ABD'nin başlattığı ekonomik savaş, ülkenin petrol ve petrokimya ihracatı için bazı engeller oluşturdu; ancak Trump'ın İran'ın ihracatını sıfıra düşürme arzusu hiçbir zaman gerçekleşmedi” ifadesini kullandı.