İran'a diz çöktürmek isteyenler tarihin çöplüğüne atılacaklar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Petrol Bakanlığı’nın video konferans yoluyla düzenlediği ulusal projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada, İran üzerindeki yaptırımlara değinerek, "Son üç yıl boyunca bir savaşla karşı karşıyaydık ve düşmanlar tüm güçleriyle İran milletinin üzerine geldi ancak utanç verici bir yenilgiye uğradılar” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığının sonuna geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Ruhani, “2018’de İran milletinin devrim zaferlerinin yıldönümünü görmesini istemeyenlerin hepsi devrildi ve zorbalıkları sona erdi. Birkaç hafta sonra da tarihin çöplüğüne atılacaklar” ifadesini kullandı.

Ruhani, İran milletinin son üç yılda kazandığını ve düşmanların yenilgiye uğradığını vurgulayarak, “Bu yıllarda İran'ın ekonomisinin büyük olduğu gösterildi. Bölgedeki hiçbir ülkenin üç yıllık savaşta kazanacak kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Bu, İran milletinin ülkenin kendine yeterliliği, içselliği ve jeopolitiği gölgesinde büyüklüğü, gücü ve direncinin sonucudur. İran, jeopolitik konumu özel olduğu için dünyadaki hiçbir güç onu bölgede ve dünyada ortadan kaldıramaz” şeklinde konuştu.