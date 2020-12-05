İran'ın batısının incisi; Zeribar Gölü

İran'ın Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kentinde yer alan ve bir mücevher gibi parlayan Zeribar Gölü ülkenin turistik yerlerinden biri sayılır.

Kürdistan'ın en güzel doğal kaynaklarından olan Zeribar Gölü, İran ve dünyadaki eşsiz tatlı su göllerinden ve göçmen kuşlar için kışlama merkezlerinden biridir.

Meşe, yabani armut, alıç ve badem ağaçlarıyla kaplı dağların arasında yer alan gölün suyu çevredeki dağların eriyen karlarından sağlanır.

Zeribar Gölü'nde yapılan yaygın eğlencelerden biri kuş gözlemciliği ve tabii ki balıkçılıktır.