  1. Turizm
5 Ara 2020 15:45

İran'ın batısının incisi; Zeribar Gölü

İran'ın batısının incisi; Zeribar Gölü

İran'ın Kürdistan eyaletindeki Senendec ilçesinde yer alan ve bir mücevher gibi parlayan Zeribar Gölü ülkenin turistik yerlerindan biri sayılır.

İran'ın Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec kentinde yer alan ve  bir mücevher gibi parlayan Zeribar Gölü ülkenin turistik yerlerinden biri sayılır.

Kürdistan'ın en güzel doğal kaynaklarından olan Zeribar Gölü, İran ve dünyadaki eşsiz tatlı su göllerinden ve göçmen kuşlar için kışlama merkezlerinden biridir.

Meşe, yabani armut, alıç ve badem ağaçlarıyla kaplı dağların arasında yer alan gölün suyu çevredeki dağların eriyen karlarından sağlanır.

Zeribar Gölü'nde yapılan yaygın eğlencelerden biri kuş gözlemciliği ve tabii ki balıkçılıktır.

News Code 1890916

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