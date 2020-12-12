Dünyanın en eski sabit köprüsü: Dezful Eski Köprüsü

İran’ın güneybatısında yer alan ve ülkede ‘direniş’ şehri olarak bilinen Huzistan eyaleti doğudan Çaharmahal ve Bahtiyari ve Kohgiluye ve Buyer Ahmed, kuzeyden Lüristan, güneyden Fars Körfezi ve batıdan Irak ile sınır komşusudur.

İran'ın petrol ve gaz üretiminin merkezi olarak bilinen Husiztan eyaleti, içinde birçok tarihi eser barındırmıştır.

Bu eyalet etnik ve dinsel çeşitliliğin yanı sıra farklı doğası nedeniyle turistler için önemli bir yer haline gelmiştir.

Susen Ovası, Apadana Sarayı, Şuş Kalesi, Yedi tepe, Danyal'ın Türbesi, Karhe Nehri, Çoğa Zenbil ve Dezful Eski Köprüsü Huzistan eyaletinde görülmesi gereken yerlerdir.

Dezful Eski Köprüsü, Husiztan eyaletinin Dezful kentinin yakınlarındadır. Bu köprü Dezful şehrinin batı ve doğu bölümünü birbirine bağlar.

Dünyanın en eski sabit köprüsü olarak bilinen Dezful Eski Köprüsü, şehrin en önemli ve en eski köprüsüdür ve Dez nehrinin üzerine inşa edilerek tarih boyunca, savaşlar ve medeniyetlerin yükselişi dahil önemli gelişmelerin merkezi olmuştur.

Tarihi Sasani dönemine dayanan bu tuğla köprü, 1700 yıldan daha uzun bir süre önce inşa edilmiştir ve daha sonra yapılan onarımlara rağmen hala işlevini sürdürmektedir.

Bu köprü 1931 yılında İran'ın Ulusal Miras Listesinde yer almıştır.