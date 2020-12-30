  1. Turizm
30 Ara 2020 16:03

İran'ın güneydoğusundaki Rayen Hisarı'na yolculuk

İran'ın güneydoğusundaki Rayen Hisarı'na yolculuk

İran'ın güney doğusunda yer alan Kerman eyaletinde bulunan Erge Rayen ya da diğer ismi ile Rayen hisarı dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır.

İran'ın güney doğusunda yer alan Kerman eyaletindeki Hezar dağının  eteğinde bulunan Rayen kenti Sasaniler döneminden kalma  güzel bir şehirdir. Bu şehir geçmişte değerli kumaşlar üretmek ve Kerman-Ciroft-Benderabbas yolu üzerinde bulunması itibarı ile ekonomik revaç yaşamış bir şehirdir. 

Bu bölgede şelaleler, yüksel rakımlı dağlar, güzel iklimli  köyler ve maden suyu kaynakları bolca görülmektedir. Bu bölgeye yolculuk yapmak çölün ortasında cennetin köşesine gitmek demektir.  

Kerman eyaletinin değerli ve eski eserlerinden biri de çölün tam ortasında bulunan sağlam yapılı Rayen hisarıdır.

Kerpiçten yapılan bu bina günümüz Rayen kentinin güneybatısında yer almış ve ıssız bir kalenin tüm mimari unsurlarını sergilemektedir.

Bir nebze de Kerman eyaletinin en önemli kalesi sayılan Erge Bem'e benzemektedir. Erge Rayen adı ile de bilinen Rayen hisarı  dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır.

22 bin metrekare yüzölçümündeki Rayen hisarı, dünyanın en büyük ikinci tuğa ile yapılmış eseri olarak her yıl birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar. 

Kaynak: Parstoday, Mehrnews

News Code 1891457

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 8 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler