İran'ın güneydoğusundaki Rayen Hisarı'na yolculuk

İran'ın güney doğusunda yer alan Kerman eyaletindeki Hezar dağının eteğinde bulunan Rayen kenti Sasaniler döneminden kalma güzel bir şehirdir. Bu şehir geçmişte değerli kumaşlar üretmek ve Kerman-Ciroft-Benderabbas yolu üzerinde bulunması itibarı ile ekonomik revaç yaşamış bir şehirdir.

Bu bölgede şelaleler, yüksel rakımlı dağlar, güzel iklimli köyler ve maden suyu kaynakları bolca görülmektedir. Bu bölgeye yolculuk yapmak çölün ortasında cennetin köşesine gitmek demektir.

Kerman eyaletinin değerli ve eski eserlerinden biri de çölün tam ortasında bulunan sağlam yapılı Rayen hisarıdır.

Kerpiçten yapılan bu bina günümüz Rayen kentinin güneybatısında yer almış ve ıssız bir kalenin tüm mimari unsurlarını sergilemektedir.

Bir nebze de Kerman eyaletinin en önemli kalesi sayılan Erge Bem'e benzemektedir. Erge Rayen adı ile de bilinen Rayen hisarı dünyanın en büyük ikinci kerpiç binası sayılır.

22 bin metrekare yüzölçümündeki Rayen hisarı, dünyanın en büyük ikinci tuğa ile yapılmış eseri olarak her yıl birçok yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapar.

Kaynak: Parstoday, Mehrnews