Bugüne kadar toplam 1 milyon 223 bin 197 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 110'a, vaka sayısının da 1 milyon 431 bin 416'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 223 bin 197'ye ulaştığı bilgisini verdi.