İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 61 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 452 bin 387'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 819'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 241 bin 320'ye ulaştığı bilgisini verdi.