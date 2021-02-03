Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Zarif'ten Avrupa Birliği'ne nükleer anlaşma teklifi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Amerikan CNN TV kanalına verdiği röportajda, ABD'nin nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Zarif, ABD'nin hiç bir garanti vermeksizin nükleer anlaşmadan yasa dışı bir şekilde çekildiğini hatırlattı.

Bakan Zarif ayrıca, "İran ve ABD'nin nükleer anlaşmaya eşzamanlı olarak dönmesi konusunda bir mekanizma oluşturulabilir. Bu görevi Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu'nda yer alan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi yapabilir." açıklamasında bulundu.

Trump hükümetinin çekildiği nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşan Biden yönetimine tepki göstererek, "Amerikalıların nükleer anlaşmaya geri dönmek için şart koşması hiçbir anlam ifade etmiyor." ifadesini kullandı.

Zarif sözlerine şöyle devam etti:

"Bu konuda şart koşacak taraf biziz, çünkü onlar anlaşmadan geri çekildi ve şartları yerine getirmek zorundalar. Onlar herhangi bir bedel ödemeden ve önceki ABD hükümetinin bize verdiği zararları telafi etmeden süreci atlatmak istiyor. Kendileri de bunun mümkün olmayacağını iyi biliyorlar."

Ruhani: İran'a milyonlarca doz aşı gelecek

İran Cumhurbaşkanı Ruhani aşı alımına ilişkin, ülkeye milyonlarca doz yeni tip koronavirüs Kovid-19 aşısı getirileceğini duyurdu.

İran'da yürütülen COVID-19’a karşı aşı çalışmaları hakkında Ruhani, "Yerli korona aşısının yaz aylarında piyasaya sunulmasını umuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, COVID-19 aşılama programına dair, "Aşılamanın Şubat ayında başlamasını umuyoruz. Aşılama ilk etapta yüksek riskli kişiler ve sağlık personeline yapılacak." diye konuştu.

Son günlerde İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Rusya'dan alınan yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının ilk partisinin 9 Şubat tarihinde ülkeye ulaşacağını bildirmişti.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 223 bin 197 hasta iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 72 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 820 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 110'a, vaka sayısının da 1 milyon 431 bin 416'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 865'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 223 bin 197'ye ulaştığı bilgisini verdi.