İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 983 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 412'ye, vaka sayısının da 1 milyon 459 bin 370'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 802'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 247 bin 374'e ulaştığı bilgisini verdi.