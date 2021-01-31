  1. Toplum
31 Oca 2021 14:23

İran'da 1 milyon 210 bin 51 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 210 bin 51 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 70 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 268 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57 bin 959'a, vaka sayısının da 1 milyon 417 bin 999'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 932'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 210 bin 51'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892212

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