Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Ruhani: Bu hafta aşı uygulaması başlıyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

İran halkına yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında dördüncü dalga uyarısında bulunan Ruhani, "El ele verip hep birlikte mücadele verirsek bu salgının dördüncü dalgasını önleyebiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani COVID-19 aşılama planına ilişkin, "Aşılama uygulaması Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önceliklere göre bu hafta başlıyor." açıklamasında bulundu.

Ortak aşı üretimine dair Hasan Ruhani, "Pasteur' aşısı ilkbahar sezonunda hazır olabilir, ardından İran yapımı 'Razi' ve 'Bereket' aşısı da elimizde olabilir." diye konuştu.

İran, Libya'da geçici yönetimin belirlenmesini olumlu karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcücü Said Hatipzade, bugün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Libya'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Libyalı tarafların Cenevre'deki siyasi görüşmelerin sonuçlarını ve seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesinin belirlenmesini olumlu karşılayan Hatipzade, yeni geçici hükümetin seçimlerin yapılması için gerekli koşulları hazırlamasının yanı sıra Libya'da egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne dayalı ve dış müdahalelerden uzak istikrar ve barış ve ilerme yönünde çalışmasını temenni etti.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 76 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 983 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 412'ye, vaka sayısının da 1 milyon 459 bin 370'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 802'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 247 bin 374'e ulaştığı bilgisini verdi.