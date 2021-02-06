Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü kırmızı çizgimizdir

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi, "Azpolitika.info"ya verdiği özel demeçte Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Güney Kafkasya ziyaretini değerlendirdi.

Zarif'in Erivan'daki Ermenistan ile ilgili açıklamasına dair Musevi, "İran 15 ülke ile komşudur. Ermenistan da bunlardan biri. Bölgemizin gerilimlerden uzak olması veya en azından buradaki gerginliğin minimumda tutulması gerektiğini düşünüyoruz. Sayın Zarif'in Ermenistan hakkındaki görüşleri de bu yönde. Prensip olarak, tüm komşu ülkelerin toprak bütünlüğü İran İslam Cumhuriyeti için bir ‘kırmızı çizgi’ dir. Son Karabağ savaşında belirtildiği edildiği gibi, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin yeniden sağlanması İran İslam Cumhuriyeti için bir ‘kırmızı çizgi’dir. Bunun için İran olarak dost, kardeş ve komşu ülke olan Azerbaycan’ın yanındayız." ifadelerinde bulundu.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 80 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 61 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 336'ya, vaka sayısının da 1 milyon 452 bin 387'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 819'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 241 bin 320'ye ulaştığı bilgisini verdi.